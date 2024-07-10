Jose Mourinho'dan Maximin'e telefon: 'Seni bekliyorum'

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, transferini çok istediği Allan Saint-Maximin ile telefonda görüştü.
Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.
KULÜBÜNE, GİTMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ
Yetenekli oyuncu, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti.
Oyuncu, Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu için hızlı bir şekilde transferin tamamlanmasını istiyor.
12'DEN 7 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ
Fenerbahçe, sol kanat oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro teklif etti.
Maaşından fedakârlık yaparak 12 milyon Euro'dan 7'ye milyon Euro'ya düşen futbolcunun kalan 2.5 milyon Euro'sunu ise Al Ahli ödeyecekti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İlk etapta bu rakamları kabul eden Maximin iş ciddiyete bindiğinde ise düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Geçtiğimiz günlerde resmi teklif ile Al-Ahli kulübünün kapısını çalan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis ücreti ile karşı karşıya kalınca devreye Portekizli hoca girdi.
KULÜBÜNE, GİTMEK İSTEDİĞİNİ İLETTİ
Yetenekli oyuncu, Mourinho'dan gelen telefon sonrası kulübüne gitme isteğini iletti.
Oyuncu, Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu için hızlı bir şekilde transferin tamamlanmasını istiyor.
12'DEN 7 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ
Fenerbahçe, sol kanat oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro teklif etti.
Maaşından fedakârlık yaparak 12 milyon Euro'dan 7'ye milyon Euro'ya düşen futbolcunun kalan 2.5 milyon Euro'sunu ise Al Ahli ödeyecekti.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İlk etapta bu rakamları kabul eden Maximin iş ciddiyete bindiğinde ise düşünmek için süre istedi. Futbolcuyu ikna için görüşmeler sürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.