Yeni sezona başlarken Fenerbahçe'nin 1 numarası olan İrfan Can Eğribayat, Feyenoord deplasmanında üzüldü.
Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği ve sezon boyunca görevlendireceği 27 yaşındaki kaleci Rotterdam deplasmanında kahroldu.
2-1'lik yenilgide büyük üzüntü yaşayan İrfan Can'ın kalesine gelen 3 isabetli şutun 2'si gol oldu.
İRFAN CAN'A DESTEK
Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, deneyimli kaleciyi teselli ederken, takım arkdaşları da destek verdi. Savunmadaki arkadaşlarıyla da maçın sonrasında değerlendirmeler yapan İrfan Can Eğribayat, mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadı.
Öte yandan İrfan Can kariyerinde 14. Avrupa kupası maçını oynadı.
Jose Mourinho'dan İrfan Can'a destek!
Feyenoord karşısında 2 gol yiyen İrfan Can Eğribayat, Avrupa'da sezonu buruk açtı. Jose Mourinho ve takım arkadaşları, moral vermek için deneyimli kaleciyle özel olarak ilgilendi.
Yeni sezona başlarken Fenerbahçe'nin 1 numarası olan İrfan Can Eğribayat, Feyenoord deplasmanında üzüldü.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da yeni hedef Zeki Çelik!
-
9
Darwin Nunez, Al Hilal yolunda: Bonservis ve maaş detayları netleşti
-
8
PSG'den Barcola için 100 milyon euro'luk talep!
-
7
Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme!
-
6
Chelsea, Leipzig ile anlaştı: Xavi Simons
-
5
Robin van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap!
-
4
Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
-
3
Feyenoord - Fenerbahçe: 11'ler
-
2
Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'da
-
1
Alvaro Morata için geri sayım!
- 09:17 Galatasaray iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki
- 09:12 Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı
- 08:58 Beşiktaş'ta Svensson'un ayrılığı yakın
- 08:55 Galatasaray, yeni sezona eksik giriyor
- 08:53 Jose Mourinho'dan İrfan Can'a destek!
- 08:40 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 08:27 Galatasaray'da kaleye sürpriz isim
- 08:07 Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, İstanbul'da
- 02:22 Viking - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
- 02:02 St. Patrick's - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 01:57 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları
- 01:35 Feyenoord'da Diarra, Fenerbahçe ile siftah yaptı!
- 01:31 Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı 3. mağlubiyet
- 01:27 Fenerbahçe, Hollanda ekiplerine karşı 11. kez kaybetti
- 01:22 Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Amrabat'tan
- 01:21 Sem Steijn: "Kadıköy'den etkilenmeyiz"
- 01:16 Robin van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap!
- 01:13 Shakhtar'dan Kevin için gelen 40 milyon euroluk teklife ret!
- 01:08 Dirk Kuyt: "Sonucu Kadıköy belirleyecek"
- 01:02 Beşiktaş'ın gündemindeydi, Premier Lig'de kaldı: Ugochukwu Burnley'de!
- 00:59 Milan Skriniar: "Tura inanıyorum"
- 00:56 Sofyan Amrabat'tan taraftara mesaj!
- 00:47 Iğdır FK'den iki imza birden!
- 00:40 Jose Mourinho'dan transfer ve ayrılık yanıtı!
- 00:27 Robin van Persie'den siftah
- 00:11 Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- 00:11 Kocaelispor, Mijo Caktas ile yollarını ayırdı
- 23:58 Fenerbahçe 90+1'de kaybetti! Tur İstanbul'a kaldı!
- 23:29 Fenerbahçe maçında Yaz Yıldırım - Aykut Kocaman sürprizi!
- 23:18 Cenk Özkacar, Köln'e imzaya gidiyor!
- 23:01 Heung Min-Son, MLS'e gitti
- 22:59 Mustafa Er: "Hazır hale gelmek için yoğun bir program uyguluyoruz"
- 22:55 Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kupaları Rotterdam'da
- 22:47 Fenerbahçe, Hollanda'da ofsayta takıldı!
- 22:39 Iğdır FK, 10 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı
- 22:29 Filenin Sultanları'nın Antalya kampı sona erdi
- 22:23 Milli atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı 10 madalyayla tamamladı
- 22:22 Çağdaş Atan: "Ayakta kalmamız gerekiyor"
- 22:13 Selçuk İnan'dan transfer açıklaması!
- 21:51 Alvaro Morata için geri sayım!
- 21:40 Nelson Semedo: "Oynamak için hazırım"
- 21:31 Fenerbahçe'den dikkat çeken mesaj!
- 21:31 Manchester United'dan Baleba hamlesi
- 20:54 Solskjaer: "Konferans Ligi'nde finali hayal ediyoruz"
- 20:49 Feyenoord - Fenerbahçe: 11'ler
- 20:42 PSG'den Barcola için 100 milyon euro'luk talep!
- 20:25 İşte Thomas Müller'in yeni takımı!
- 20:07 Timothy Weah, Olimpik Marsilya'da!
- 19:57 Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Jonathan Rowe
- 19:38 Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni gelişme!
- 19:36 Christian Eriksen için Burnley devrede
- 19:20 Galatasaray'dan sermaye artışı için KAP!
- 18:49 Stephen Kenny: "Beşiktaş'ı yenip, tarih yazabiliriz"
- 18:45 Milan, Ardon Jashari transferinde mutlu sona ulaştı
- 18:34 Inter'de alternatif Jadon Sancho!
- 18:24 Ajax, Ko Itakura transferinde sona yakın
- 18:16 Darwin Nunez, Al Hilal yolunda: Bonservis ve maaş detayları netleşti
- 18:04 Chelsea, Leipzig ile anlaştı: Xavi Simons
- 17:55 Beşiktaş'ın rakibi, Jordon Garrick'i transfer etti
- 17:50 Moryke Fofana'nın Türkiye'deki 5. takımı açıklandı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL