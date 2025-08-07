06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Jose Mourinho'dan İrfan Can'a destek!

Feyenoord karşısında 2 gol yiyen İrfan Can Eğribayat, Avrupa'da sezonu buruk açtı. Jose Mourinho ve takım arkadaşları, moral vermek için deneyimli kaleciyle özel olarak ilgilendi.

calendar 07 Ağustos 2025 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Yeni sezona başlarken Fenerbahçe'nin 1 numarası olan İrfan Can Eğribayat, Feyenoord deplasmanında üzüldü. 

Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği ve sezon boyunca görevlendireceği 27 yaşındaki kaleci Rotterdam deplasmanında kahroldu.

2-1'lik yenilgide büyük üzüntü yaşayan İrfan Can'ın kalesine gelen 3 isabetli şutun 2'si gol oldu.

İRFAN CAN'A DESTEK

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, deneyimli kaleciyi teselli ederken, takım arkdaşları da destek verdi. Savunmadaki arkadaşlarıyla da maçın sonrasında değerlendirmeler yapan İrfan Can Eğribayat, mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadı.

Öte yandan İrfan Can kariyerinde 14. Avrupa kupası maçını oynadı. 

