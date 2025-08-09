Jose Mourinho'dan eski takımları hakkında açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Futebol Total'e verdiği röportajda eski takımı Roma ile ilgili önemli sözler sarf etti.
Mourinho, Roma için, "Orada çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı."
Roma dönemiyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Roma benim için büyük bir zevkti. Yumartasız omlet yaptım demek istemem, bu oyuncularıma saygısızlık olur ancak tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, transfer yapamamamıza rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve iki yıl üst üste Avrupa'da finale çıkmam... Kariyerimin en iyi işlerinden biri." dedi.
Portekizli teknik adam, "Birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı." ifadelerini kullandı.
Porto kariyerinden bahseden Mourinho, "Bence Porto tarihe geçti. Chelsea ise 2004'ten 2006'ya kadar Premier Lig tarihinin en iyi takımı. Arsenal yenilmezdi ama sadece bir sezonda. Biz ise o iki sezonda onlardan daha yenilmezdik. Harika bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Inter de her şeyi kazandı. Ama mesela Roma, benim için büyük bir zevkti. Oyuncularımı küçümsememek için 'yumurtasız omlet yaptım' demek istemem. Ama tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, oyuncu alamamaya rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve üst üste Avrupa finallerine çıkmak… Roma, kariyerimdeki en güzel işlerden biri." diye konuştu.
