10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-336'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-034'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-035'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Jose Mourinho'dan eski takımları hakkında açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Konferans Ligi zaferi yaşadığı Roma ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadığı Porto ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 09 Ağustos 2025 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 11:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Futebol Total'e verdiği röportajda eski takımı Roma ile ilgili önemli sözler sarf etti.

Mourinho, Roma için, "Orada çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı."

Roma dönemiyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Roma benim için büyük bir zevkti. Yumartasız omlet yaptım demek istemem, bu oyuncularıma saygısızlık olur ancak tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, transfer yapamamamıza rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve iki yıl üst üste Avrupa'da finale çıkmam... Kariyerimin en iyi işlerinden biri." dedi.


Portekizli teknik adam, "Birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı." ifadelerini kullandı. 

Porto kariyerinden bahseden Mourinho, "Bence Porto tarihe geçti. Chelsea ise 2004'ten 2006'ya kadar Premier Lig tarihinin en iyi takımı. Arsenal yenilmezdi ama sadece bir sezonda. Biz ise o iki sezonda onlardan daha yenilmezdik. Harika bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Inter de her şeyi kazandı. Ama mesela Roma, benim için büyük bir zevkti. Oyuncularımı küçümsememek için 'yumurtasız omlet yaptım' demek istemem. Ama tüm sorunlarımıza, finansal fair-play kısıtlamalarına, oyuncu alamamaya rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve üst üste Avrupa finallerine çıkmak… Roma, kariyerimdeki en güzel işlerden biri." diye konuştu.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
