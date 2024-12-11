Jose Mourinho, Athletic Bilbao'ya kaybetmiyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak.
Mücadele öncesinde Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken biri istatistik ortaya çıktı.
HİÇ YENİLMEDİ
Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-2013 sezonları arasında Athletic Bilbao'yla La Liga'da 6 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Real, Bilbao'ya hiç yenilmedi.
6 MAÇTA 6 GALİBİYET
Jose'nin öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Toplamda Bilbao'ya karşı 6 maçta 6 galibiyet alan Mourinho'nun takımı 23 gol atıp, 3 gol yedi.
Mücadele öncesinde Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken biri istatistik ortaya çıktı.
HİÇ YENİLMEDİ
Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-2013 sezonları arasında Athletic Bilbao'yla La Liga'da 6 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Real, Bilbao'ya hiç yenilmedi.
6 MAÇTA 6 GALİBİYET
Jose'nin öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Toplamda Bilbao'ya karşı 6 maçta 6 galibiyet alan Mourinho'nun takımı 23 gol atıp, 3 gol yedi.