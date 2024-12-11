Jose Mourinho, Athletic Bilbao'ya kaybetmiyor!

Athletic Bilbao'yu konuk edecek Fenerbahçe'de, Jose Mourinho ile ilgili bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, Athletic Bilbao'ya kaybetmiyor!
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11 Aralık 2024 12:27
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak.

Mücadele öncesinde Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken biri istatistik ortaya çıktı.

HİÇ YENİLMEDİ

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı 2010-2013 sezonları arasında Athletic Bilbao'yla La Liga'da 6 kez karşılaştı. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı Real, Bilbao'ya hiç yenilmedi.

6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Jose'nin öğrencileri, üç sezonda da deplasmanda Bilbao'yu 3-0'lık skorlarla geçti. İçerdeki maçları ise, 5-1, 4-1 ve 5-1'lik skorlarla kazandı. Toplamda Bilbao'ya karşı 6 maçta 6 galibiyet alan Mourinho'nun takımı 23 gol atıp, 3 gol yedi.  

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