Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, bu sezon neredeyse her maçta kadroyu değiştirdi. Portekizli teknik adamın, bu süreçte en güvendiği isim de şüphesiz Attila Szalai oldu.Macar futbolcu, neredeyse her maçta savunmanın bel kemiği oldu. 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezi olurken, partneri ise sürekli değiştirdi.Szalai; Gustavo, Peres ve Serdar Aziz ile forma giyerken, bu kez de Samet Akaydin ile oynadı. Yani yıldız savunmacının, bu sezon 4. kez partneri değişmiş oldu.