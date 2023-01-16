Jorge Jesus'un vazgeçilmezi: Attila Szalai

Bu sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un en güvendiği isim Attila Szalai oldu. Macar futbolcu, neredeyse her maçta savunmada bel kemiği görevi gördü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus'un vazgeçilmezi: Attila Szalai
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16 Ocak 2023 10:15
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, bu sezon neredeyse her maçta kadroyu değiştirdi. Portekizli teknik adamın, bu süreçte en güvendiği isim de şüphesiz Attila Szalai oldu.

Macar futbolcu, neredeyse her maçta savunmanın bel kemiği oldu. 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezi olurken, partneri ise sürekli değiştirdi.

4. KEZ PARTNERİ DEĞİŞTİ

Szalai; Gustavo, Peres ve Serdar Aziz ile forma giyerken, bu kez de Samet Akaydin ile oynadı. Yani yıldız savunmacının, bu sezon 4. kez partneri değişmiş oldu. 

 

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