Jorge Jesus, özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bildiri savaşları sonrası öğrencileriyle özel bir toplantı yaptı.Portekizli teknik adam,uyarısında bulundu. Jesus ayrıca form düşüklüğüne dikkat çekerek,dediSarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düşmüştü. Fenerbahçe, derbi yenilgisi sonrası ligde Gaziantep ve Ümraniye'yi yenerek 2'de 2 yaptı. Kanarya, skor olarak ayağa kalkmayı başarsa da oyun olarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntılar, birçok isminin form düşüklüğü yaşaması; Jorge Jesus'u harekete geçirdi. Portekizli teknik adam, Dünya Kupası arasından önce sık sık yaptığı gibi rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa maçının ilk taktik idmanındave'ı 11'de denediği öğrenildi.Jesus'un hafta boyunca bu denemeleri yapması bekleniyor. Bu 3 ismin dışındada 11'i zorlayan oyuncuların başında geliyor. İlk 11'den kesik yemesi muhtemel isimler ise, haftalardır büyük düşüş yaşayan, cezasını bitirdikten sonra formasına kavuşan ama Ümraniye karşısında çok kötü oynayanve bir türlü istikrar yakalayamayanolarak görülüyor.