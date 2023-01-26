Jorge Jesus, özellikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bildiri savaşları sonrası öğrencileriyle özel bir toplantı yaptı.
Portekizli teknik adam, "Sizin yapacağınız tek şey işinize odaklanmak ve saha içinde kalmak. Bunun dışındaki hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor" uyarısında bulundu. Jesus ayrıca form düşüklüğüne dikkat çekerek, "Galatasaray derbisinden beri kötü futbolun izlerini silemedik. Her şeye rağmen kazanmayı bilen bir takım olmamız çok önemli. Ancak oyun gücümüzü de göstermeliyiz " dedi
HAREKETE GEÇTİ
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düşmüştü. Fenerbahçe, derbi yenilgisi sonrası ligde Gaziantep ve Ümraniye'yi yenerek 2'de 2 yaptı. Kanarya, skor olarak ayağa kalkmayı başarsa da oyun olarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntılar, birçok isminin form düşüklüğü yaşaması; Jorge Jesus'u harekete geçirdi. Portekizli teknik adam, Dünya Kupası arasından önce sık sık yaptığı gibi rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa maçının ilk taktik idmanında Arda Güler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı 11'de denediği öğrenildi.
3 ADAY BELLİ
Jesus'un hafta boyunca bu denemeleri yapması bekleniyor. Bu 3 ismin dışında Emre Mor da 11'i zorlayan oyuncuların başında geliyor. İlk 11'den kesik yemesi muhtemel isimler ise, haftalardır büyük düşüş yaşayan Miguel Crespo, cezasını bitirdikten sonra formasına kavuşan ama Ümraniye karşısında çok kötü oynayan İrfan Can Kahveci ve bir türlü istikrar yakalayamayan Diego Rossi olarak görülüyor.
Portekizli teknik adam, "Sizin yapacağınız tek şey işinize odaklanmak ve saha içinde kalmak. Bunun dışındaki hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor" uyarısında bulundu. Jesus ayrıca form düşüklüğüne dikkat çekerek, "Galatasaray derbisinden beri kötü futbolun izlerini silemedik. Her şeye rağmen kazanmayı bilen bir takım olmamız çok önemli. Ancak oyun gücümüzü de göstermeliyiz " dedi
HAREKETE GEÇTİ
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-0 kaybederek zirvenin 4 puan gerisine düşmüştü. Fenerbahçe, derbi yenilgisi sonrası ligde Gaziantep ve Ümraniye'yi yenerek 2'de 2 yaptı. Kanarya, skor olarak ayağa kalkmayı başarsa da oyun olarak beklentilerin altında kaldı. Özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntılar, birçok isminin form düşüklüğü yaşaması; Jorge Jesus'u harekete geçirdi. Portekizli teknik adam, Dünya Kupası arasından önce sık sık yaptığı gibi rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa maçının ilk taktik idmanında Arda Güler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı 11'de denediği öğrenildi.
3 ADAY BELLİ
Jesus'un hafta boyunca bu denemeleri yapması bekleniyor. Bu 3 ismin dışında Emre Mor da 11'i zorlayan oyuncuların başında geliyor. İlk 11'den kesik yemesi muhtemel isimler ise, haftalardır büyük düşüş yaşayan Miguel Crespo, cezasını bitirdikten sonra formasına kavuşan ama Ümraniye karşısında çok kötü oynayan İrfan Can Kahveci ve bir türlü istikrar yakalayamayan Diego Rossi olarak görülüyor.