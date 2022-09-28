Jorge Jesus'tan dev derbi hazırlığı!

Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş 'a karşı çok önemli bir sınav verecek olan Fenerbahçe 'de tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak olan teknik direktör Jorge Jesus'un bu kritik 90 dakika öncesi özel hazırlık içinde olduğu belirtiliyor.



VİDEOLAR DA DOSYADA VAR



Alınan bilgilere göre Portekizli hoca, Beşiktaşlı futbolcularla ilgili geniş çaplı analiz dosyaları hazırlattı. Jesus'un derbideki olası eşleşmelere göre bu dosyaları futbolculara ilettiği öğrenildi. Hazırlanan bu dosyalarda tüm istatistiklerin, artı ve eksi yönlerin yanı sıra bazı videoların da olduğu da belirlendi.



Jesus bunun dışında derbi öncesi motivasyonu arttırıcı bazı çalışmalar da yapıyor. Kariyerinde sayısız derbiye çıkan ve böylesine büyük atmosferleri çok iyi bilen tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'la oynanan eski derbilerle ilgili sevinç görsellerini tesislerin belirli noktalarına astırdığı öğrenildi.



HERKES HAVAYA GİRECEK



Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle ilk kez Fenerbahçe formasıyla derbiye çıkacak olan futbolcuları maçın havasına sokmayı hedeflediği ifade edildi. Portekizli hocanın tüm oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaparak herkesi dev maça hazır hale getirmek istediği de öğrenildi.



DERBİDE FENERBAHÇE SEYİRCİSİ OLMAYACAK



Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi oldukça tartışılan bir karar alındı. İl Güvenlik Kurulu, Sarı-Lacivertli taraftarların derbiye alınmayacağını açıkladı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklara ise Beşiktaş taraftarı alınacak. Alınan bu karar sadece Fenerbahçe değil Beşiktaşlı taraftarların da tepkisini çekti.





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