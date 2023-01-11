'Jorge Jesus, Samet'i çok istedi'

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.



3.5+1 yıllık imza atan Samet, transferinin açıklanmasının ardından, "Yeniden futbola başlamış gibi hissediyorum. Öyle bir heyecan var içimde. Çok mutluluk verici. Bence her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe forması giymek. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sahada hiçbir zaman vazgeçmeyen, pes etmeyen bir Samet izleyecekler. Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe" dedi.



Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.





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