Fenerbahçe, tarihindeki en şanssız Avrupa maçlarından biri Sevilla deplasmanında oynadı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda mücadeleyi domine etti, 3'ü net olmak üzere birçok fırsattan yararlanamadı. Farklı kazanılabilecek maç, 2-0'lık yenilgiyle tamamlandı. Durum böyle olunca, karşılaşma bitiminde soyunma odasında hüzün ve büyük bir hayal kırıklığı vardı. Öğrencilerinin bu halini gören Jorge Jesus'un, kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.Portekizli teknik adamın,ifadelerini kullandığı belirtildi.Jorge Jesus, haftaya Kadıköy'de oynanacak maçta taraftar desteğine dikkat çekerek,dediği öğrenildi.