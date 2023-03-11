Fenerbahçe, tarihindeki en şanssız Avrupa maçlarından biri Sevilla deplasmanında oynadı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda mücadeleyi domine etti, 3'ü net olmak üzere birçok fırsattan yararlanamadı. Farklı kazanılabilecek maç, 2-0'lık yenilgiyle tamamlandı. Durum böyle olunca, karşılaşma bitiminde soyunma odasında hüzün ve büyük bir hayal kırıklığı vardı. Öğrencilerinin bu halini gören Jorge Jesus'un, kısa bir konuşma yaptığı kaydedildi.
'KALİTENİZİ GÖSTERDİNİZ'
Portekizli teknik adamın, "Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Bu seviyede, bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Bunu başardık ama golü atamadık. İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizdik" ifadelerini kullandığı belirtildi.
'TARAFTARLA HER ŞEY MÜMKÜN'
Jorge Jesus, haftaya Kadıköy'de oynanacak maçta taraftar desteğine dikkat çekerek, "Sevilla için çok zorlayıcı bir atmosfer olacağı kesin. Tribün desteğini arkamıza aldığımızda her şeyi yapabiliriz. Evet, işi zora soktuk ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşta turu geçecek kalitemiz de gücümüz de var. Bu konuda son derece umutluyum" dediği öğrenildi.
'KALİTENİZİ GÖSTERDİNİZ'
Portekizli teknik adamın, "Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Bu seviyede, bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Bunu başardık ama golü atamadık. İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizdik" ifadelerini kullandığı belirtildi.
'TARAFTARLA HER ŞEY MÜMKÜN'
Jorge Jesus, haftaya Kadıköy'de oynanacak maçta taraftar desteğine dikkat çekerek, "Sevilla için çok zorlayıcı bir atmosfer olacağı kesin. Tribün desteğini arkamıza aldığımızda her şeyi yapabiliriz. Evet, işi zora soktuk ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşta turu geçecek kalitemiz de gücümüz de var. Bu konuda son derece umutluyum" dediği öğrenildi.