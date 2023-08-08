Jorge Jesus, Neymar'ın peşinde!

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, PSG'den ayrılmak isteyen Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, Neymar'ın peşinde!
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08 Ağustos 2023 20:43
PSG'de Mbappe sonrası bir yıldız daha ayrılmak üzere.

L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG'den ayrılmak isteyen Neymar'ı, Al Hilal kadrosuna katmak istiyor.

Haberde PSG'nin iyi bir bonservis ücreti teklif edilmesi halinde oyuncunun satışını onaylayacağı belirtildi.

Oyuncuya Barcelona'nın yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu ifade edildi.

Suudi ekibinin 31 yaşındaki oyuncu için Paris'e bir heyet göndereceği aktarıldı.

PSG ile 173 maça çıkan Neymar, 118 gol ve 76 asist yaptı.

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