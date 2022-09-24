Fenerbahçe'de, Jorge Jesus ve ekibi bir yandan derbinin planlamalarına başlarken, bir yandan da ülkelerine giden futbolcuları mercek altına aldı.



Milli maça çıkan tüm Fenerbahçeli futbolcular yakından takip ediliyor, istatistikleri ve verileri toplanıyor. Ayrıca Jesus'un yardımcıları, sık sık futbolcularla konuşarak durumları hakkında bilgi alıp, maçlar için başarı dileklerinde bulunuyor.



Milli oyuncuların tamamının takıma dönmesi perşembe gününü bulabilir.

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