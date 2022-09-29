Jorge Jesus derbi öncesi kendine güveniyor

Fenerbahçe kariyerinde ilk derbiye çıkacak Jorge Jesus kendinden emin. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk şarkılarının söylenmesini sağlayan Portekizli çalıştırıcının karnesi pekiyi.



Kariyeri boyunca Sporting Lizbon, Benfica ve Flamengo ile 64 derbi maçına çıkan 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, 31 galibiyet, 18 mağlubiyet alırken, 15 de beraberlik yaşadı. Benfica döneminde Porto'ya karşı 24 maçta, 11 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Jesus, 8 yenilgi gördü. Sporting ise Porto kadar şanslı değildi. Jesus'un Benfica'sı, derbilerde sadece 3 kez kaybettiği Sporting'e 11 yenilgi tattırdı. 4 maç da berabere bitti.



CAMİA ZAFER BEKLİYOR



Jorge Jesus, Sporting'in başındayken de Porto'yu darmadağın etti. Lizbon ekibi, Porto'ya karşı 9 maçın 1'ini kaybederken, 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Benfica maçlarında ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle denge vardı. Jesus, Flamengo'yu çalıştırdığında Brezilya'daki dengeleri de bozdu. Ülkenin en büyük rekabeti olarak kabul edilen maçlarda Portekizlinin takımı Fluminense'ye karşı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Şimdi Fenerbahçe camiası derbilerin efendisinden, Türkiye kariyerine Beşiktaş zaferiyle başlamasını bekliyor.



ANALİZLER CEP TELEFONUNDA



Fenerbahçe'de derbi öncesi motivasyon tavanda. Samandıra'da idmanların dışında mental hazırlıklar da eksiksiz yapılıyor. Oyuncular eski zaferlerin görüntülerini izleyerek moral depoluyor. Bu arada Beşiktaş'a dair bütün teknik analizler oyuncuların telefonlarına gönderildi.





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