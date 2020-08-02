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Jordan'ın ilk sözleşmesinin fotokopisine, 57 bin dolar ödendi!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın ilk sözleşmesinin fotokopisi, 57.000 doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın ilk sözleşmesinin fotokopisi, 57.000 doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

GottaHaveRockandRoll.com'da ortaya çıkan nadir bir koleksiyon parçası, Jordan'ın Bulls ile yaptığı ilk sözleşmenin sadece bir fotokopisi. Bu fotokopi, 57.068 dolarlık inanılması güç yüksek bir fiyatla satıldı.

Jordan'ın koleksiyon parçalarının değeri, Bulls'un 1997-98 sezonunu belgeleyen "The Last Dance" belgesel serisi döneminde çok yükselmişti.

ESPN'in 10 bölümlük belgeselinin gala gecesinde, Jordan'ın Dream Team formasının 216.000 dolara satıldığı bildirilmişti. Buna ek olarak, MJ'in 1996-97 sezonunda giydiği bir forması ise 288.000 dolara alıcı bulmuştu. Dahası, son raporlar Jordan'ın ilk formasının yaklaşık yarım milyon dolar gelir getirebileceğini ileri sürmüştü.

The Action Network'ten Darren Rovell'ın paylaştığı, Jordan'ın sözleşmesi ise şu şekildeydi:


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