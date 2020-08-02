Jordan'ın ilk sözleşmesinin fotokopisine, 57 bin dolar ödendi!

Someone paid $57,068 for a COPY of Michael Jordan's first contract with the Bulls at @gottahaverock auction. Contract had no live ink. Was a photocopy. This market is nuts. pic.twitter.com/90vYV96j2L



— Darren Rovell (@darrenrovell) August 2, 2020

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın ilk sözleşmesinin fotokopisi, 57.000 doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.GottaHaveRockandRoll.com'da ortaya çıkan nadir bir koleksiyon parçası, Jordan'ın Bulls ile yaptığı ilk sözleşmenin sadece bir fotokopisi. Bu fotokopi,inanılması güç yüksek bir fiyatla satıldı.Jordan'ın koleksiyon parçalarının değeri, Bulls'un 1997-98 sezonunu belgeleyen "The Last Dance" belgesel serisi döneminde çok yükselmişti.ESPN'in 10 bölümlük belgeselinin gala gecesinde, Jordan'ın Dream Team formasının 216.000 dolara satıldığı bildirilmişti. Buna ek olarak, MJ'in 1996-97 sezonunda giydiği bir forması ise 288.000 dolara alıcı bulmuştu. Dahası, son raporlar Jordan'ın ilk formasının yaklaşık yarım milyon dolar gelir getirebileceğini ileri sürmüştü.The Action Network'ten Darren Rovell'ın paylaştığı, Jordan'ın sözleşmesi ise şu şekildeydi: