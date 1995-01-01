Jordan, 1995'te Warriors'la gizlice antrenman yapmış!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1995'te emeklilikten dönmeden önce, MLB grevi sırasında Golden State Warriors ile gizlice antrenman yaptığı ortaya çıktı.



1992 Barselona Olimpiyatları'nda Jordan'ın Dream Team'den takım arkadaşı olan Chris Mullin, asistan koç Rod Higgins ile MJ'in bu mücadeleyi aradığı dönemi anlattı. Beklendiği gibi, MJ'in bunun için bir sebebi vardı.



O dönem sakat olan, fakat olayları kenardan gözlemlemiş olan Mullin, şu ifadeleri kullandı:



"Oynamadığı dönemde, muhtemelen bir gün önce 36 delik golf oynadıktan sonra domine ettiğini ve sahada yürüdüğünü hatırlıyorum."



Higgins, "MJ gerçekten Hardaway ve Sprewell'e karşı oynamak istiyordu. çünkü Sprewell, şutör guardlar arasında yeni yıldızdı. Michael ısındığı an, amacının temelde Spree ve Tim'in k*çını tekmelemek ve onlarla trash-talk yapmak olduğu belli oluyordu. Temelde Spree'yi tartıyordu." şeklinde konuştu.



Mullin, NBA'den bir buçuk yıl uzak kaldıktan sonra bile Jordan'ın manyak rekabet gücünü anlayabiliyordu. Jordan'ın Sprewell'e yaklaşımı hakkında, Mullin şunları söyledi:



"Ondan daha iyi olabileceğini düşündüğü en iyi, en genç oyuncunun peşinden gitmek istiyordu. Ve Jordan bu konuyu o gün kapatmıştı."



"SPREWELL'İ DEĞİL, KENDİNİ TEST EDİYORDU"



Jordan'ın özel antrenörü Tim Grover, MJ'i Sprewell'i aramak için neyin gaza getirdiğini biliyordu ve bunun, en iyiler arasında olmakla kalmayıp, onların arasında lider olabileceğini ummak olduğunu belirtti:



"Latrell zamanında ligin en patlayıcı, en atletik oyuncularından biriydi ve muhtemelen o kısa vadede en iyilerden de biriydi. Yani Michael'ın bilmek istediği: 'Uzak kaldığım halde, yine de geri dönüp k*çını tekmeleyebilirim.' şeklindeydi. Ve ona göre, kendisi 'Ne zamandır bu oyundan uzağım ki? Ve şu anda en iyi oyuncu o mu? Tamam.' Kendini Sprewell'e karşı test etmiyordu, kendisine karşı test ediyordu."



