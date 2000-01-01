Jordan: "1993'te MVP ödülünü Barkley kazanınca üzülmüştüm"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, "The Last Dance" belgeselinin 6. Bölümünde, eski Phoenix Suns süperstarı Charles Barkley'ye 1993 yılının MVP (En Değerli Oyuncu) ödülünü kaybettikten sonra üzgün olduğunu itiraf etti.



1993 NBA Finalleri'nde Jordan'ın Bulls'u ve Barkley'nin Suns'ı karşı karşıya gelmişti. Eşleşmeleri öncesinde Barkley, Jordan'ın alamadığı için üzüldüğü MVP ödülünü kazanmıştı:



"O yıl MVP'yi alamadığım ve Charles Barkley'ye verdikleri için üzülmüştüm. Ama bununla birlikte dedim ki, 'tamam, sen onu al, ben de bunu (yüzük) alacağım.'"



Jordan, o yılın Final serisinde altı maçta şampiyonluğu kazanmıştı ve ilk three-peat (Üç sene üst üste şampiyonluk) dönemini tamamlamıştı. unvandan bahsediyordu. Bu, 1960'ların Boston Celtics'inden bu yana kazanılan ilk three-peat olmuştu.



