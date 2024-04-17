Jontay Porter, NBA'den ömür boyu men edildi

NBA kurallarını ihlal eden Toronto Raptors oyuncusu Jontay Porter'a ömür boyu men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Jontay Porter, NBA'den ömür boyu men edildi
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17 Nisan 2024 20:24
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Toronto Raptors'ta forma giyen Jontay Porter, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı.

NBA'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Porter'ın bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı kaydedildi.

NBA Komiseri Adam Silver, yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız, takımlarımız ve sporumuzla ilişkili herkes için NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok. Jontay Porter'ın oyun kurallarını bariz bir şekilde ihlal etmesine bu yüzden en ağır ceza verildi." ifadelerini kullandı.

Porter'ın abisi Michael da NBA takımlarından Denver Nuggets'ta forma giyiyor.

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