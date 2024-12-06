Jonathan David yıldızlaştı, Lille üç puanı aldı

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Lille, sahasında Brest'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jonathan David yıldızlaştı, Lille üç puanı aldı
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06 Aralık 2024 22:56
Fransa Ligue 1'in 14. hafta karşılaşmasında Lille, Brest'i konuk etti. Decathlon Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 7'de penaltıdan ve 69'da Jonathan David ile 44'te Hakon Haraldsson kaydetti. Haraldsson'un golünde de gol pasını veren isim Jonathan David oldu. Brest'in tek golünü ise 48'de Ludovic Ajorque attı. 

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 26'ya yükseltti. Brest 16 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Marsilya deplasmanına gidecek. Brest, Nantes'i konuk edecek.
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