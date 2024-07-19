Jonas Svensson'un yerine Alexander Bah!

Jonas Svensson yerine sağ bek arayışını sürdüren Beşiktaş, Benfica'nın sağ beki Alexander Bah için kiralama teklifi yaptı. Teknik direktör Van Bronckhorst'un çok beğendiği 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, listedeki 1 numaralı aday.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Jonas Svensson'un yerine Alexander Bah!
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19 Temmuz 2024 08:33
Jonas Svensson'un performansı Beşiktaş'ta yetersiz görülürken, savunmanın sağına takviye yapılması planlanıyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta Alexander Bah ismi gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Benfica forması giyen Alexander Bah'ı çok beğeniyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Siyah-beyazlılar, piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcu konusunda kiralama teklifinde bulundu. Benfica'da yeni sezonda rotasyonda düşünülen Bah'ın ayrılma ihtimali yüksek gösteriliyor.

2027'ye kadar kontratı olan Bah için Portekiz ekibinden gelecek cevaba göre hareket edilecek.



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