Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, yakın arkadaşı olan Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in "eğer isterse" Nuggets'ta kendisine katılabileceğini söyledi.



Jokic, yakın arkadaşı Doncic'le aynı takımda bir araya gelip gelmeyeceği sorulduğunda doğrudan bir yanıt verdi:



"Mümkün mü bilmiyorum. Denver'dan ayrılmak istemem. Orayı çok seviyorum, harika bir organizasyon. Ama Luka'nın eğer Dallas'ta tepesi atarsa, yanıma gelebilir."



Jokic'in, aralarındaki yakın dostluğu bilenen Doncic'le All-Star hafta sonu boyunca harika vakit geçirdiği görülmüştü.



Joker bu sezon 53 maçta 26.1 sayı, 12.0 ribaund ve 8.9 asist ortalamaları yakalarken, Doncic ise 47 maçta 34.2 sayı, 8.9 ribaund ve 9.5 asist ortalamaları yakaladı.



Sloven süperstar, Mavs'le beş yıllığı 215 milyon dolarlık anlaşmasının ikinci yılında yer alıyor ve 2026-27 sezonu için 48,9 milyon dolarlık opsiyonunu reddetmesi halinde, 2025-26 sezonundan sonra serbest oyuncu olabilecek.





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