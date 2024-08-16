🫢Nikola Jokic'in Sırbistan'da eğlenirken söylediği şarkı: "Prokleta je Amerika (Kahrolsun Amerika)"pic.twitter.com/NnMz30hLvm



— Sporxtv (@sporxtv) August 16, 2024

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'in bir düğünde dans ederek eğlendiği görüntüler, sosyal medyada viral oldu.Geçtiğimiz günlerde Sırbistan Milli takımıyla Olimpiyat bronz madalyası kazanmış olan Jokic'in, Nemanja Dangubic ve Katarina Lazovic'in düğününde oldukça keyifli vakit geçirirken görüntüleri, X'te kısa sürede birçok kişiye ulaştı.Elinde bir mendille, sandalyesinin üzerine çıkmış olan ve gömleğinin düğmeleri açık bir şekilde dans eden Nuggets yıldızı, Boban Zdravkovic'in "Prokleta je Amerika" şarkısına keyifle eşlik etti.Jokic'in yanında, kendisiyle şarkıya eşlik eden eşi Natalija da yer aldı.Boban Zdravković'in "Prokleta je Amerika" (Kahrolsun Amerika) adlı şarkısı, Amerika'ya göç ederek ailesinden ayrı kalan kişilerin geride kalanlara yönelik özlemini anlatan bir şarkı olarak biliniyor.