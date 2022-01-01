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Jokic: "Dirk Nowitzki'ye gerçekten hayranım"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin takımına olan sadakatine duyduğu takdiri dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki'nin takımına olan sadakatine duyduğu takdiri dile getirdi.

Jokic, Dallas tarihinin en efsanevi oyuncusu hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Hayatı boyunca, tüm kariyerinde tek bir takımda oynamış az sayıdaki adamdan biri. Takımında yüzüğünü de kazanmıştı ve kendisine gerçekten hayranım. Sırf bu yüzden. Ayrılmayıp, takımını yarı yolda bırakmadığı için. Bunu gerçekten takdir ediyorum."

Jokic ayrıca Nowitzki'nin sahada nasıl bir oyuncu olduğunu da kendi gözünden şu şekilde açıkladı:

"Basketbol açısından cidden rakibini öldüren bir adamdı. O içgüdüye sahipti. Size 40, 50 sayı verebilirdi. Durdurulamazdı."


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