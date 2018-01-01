John Wall: "%110 sağlıklıyım"

Washington Wizards yıldızı John Wall, 2018 ve 2019'da sol topuğundan ve sol aşil tendonundan geçirdiği ameliyatlardan sonra tamamen iyileştiğini söyledi.



Wall, 2018 yılının Aralık ayından beri bir NBA maçında oynamamıştı:



"Şu anda %110'um. Sağlıklıyım. Sahaya geri dönmek için sabırsızım."



Wall, takvimin ne kadar geç kaldığına bakılmaksızın bu sezon geri dönmeyeceğini de sözlerine ekledi:



"Sadece sahaya geri dönmeye ve Brad'in (Beal) nasıl geliştiğini, ekibimizin nasıl geliştiğini, gelecek sezon için kendimizi hazırlamak ve neler yapabileceğimizi görmek için organizasyonda nasıl değişiklikler yaptığımızı görmeye odaklandım."



"Bu oyunun elinizden ne kadar çabuk alınabileceğini anladım. Normalde tüm sakatlıklarla oynamaya çalışırım, çünkü 'Eğer sorun yoksa, devam et.' mentalitem var. Tüm paramı elimden alsanız dahi, oyunu her zaman oynadığım gibi oynarım. Çünkü o kadar seviyorum."



