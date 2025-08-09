John Stones'tan transfer iddialarına yanıt!

Manchester City'nin İngiliz stoperi John Stones, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
Tecrübeli savunmacı, kulüpte kalmak istediğini net şekilde dile getirdi.
"BURASI BENİM"
Stones, "Duyduğum transfer söylentileri tamamen saçma. Burası benim evim. Burada kalmak istiyorum, belki de asla ayrılmam. Biraz duygusalım…" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla, 20 maça çıkan Stones, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
