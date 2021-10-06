John Arne Riise: "Haaland'ı Liverpool'a isterim!"

Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise, Haaland için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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John Arne Riise: 'Haaland'ı Liverpool'a isterim!'
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06 Ekim 2021 20:41
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un eski oyuncusu John Arne Riise, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland için açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund'un golcüsü Haaland'ın Liverpool'u seveceğini iddia eden eski futbolcu, "Elbette Haaland'ın Liverpool'da olmasını isterim çünkü o inanılmaz bir oyuncu. Çok formda ve bence Klopp'un oyun tarzına uyacak. Ayrıca Liverpool'u da kulüp olarak seveceğine inanıyorum. Liverpool'un imzalama şansı var mı bilmiyorum. Ancak varsa lütfen transferi gerçekleşsin."

Norveçli golcünün Manchester City'e olası transferini de değerlendiren Riise, "Ancak eğer City'e giderse vay canına! Yenilmez takımlar diyorsak, Haaland'ın transferi gerçekleştiğinde buna daha yakın olacaklar." dedi.


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