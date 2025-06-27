Joel Fujita, FC St. Pauli'de

FC St. Pauli, Beşiktaş'ın da gündemine gelen orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita'yı St Truiden'den transfer etti.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fc St. Pauli'ye resmi imzayı attı.
Oyuncu ile daha öncesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Joel Chima Fujita, St. Truiden'de geçtiğimiz sezon 36 maça çıktı ve 4 asistlik katkıda bulundu.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fc St. Pauli'ye resmi imzayı attı.
Oyuncu ile daha öncesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Joel Chima Fujita, St. Truiden'de geçtiğimiz sezon 36 maça çıktı ve 4 asistlik katkıda bulundu.
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