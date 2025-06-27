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Joel Fujita, FC St. Pauli'de

Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Joel Chima Fujita, FC St. Pauli'ye resmi imza attı.

calendar 27 Haziran 2025 19:16
Haber: Sporx.com
Joel Fujita, FC St. Pauli'de
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FC St. Pauli, Beşiktaş'ın da gündemine gelen orta saha oyuncusu Joel Chima Fujita'yı St Truiden'den transfer etti.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fc St. Pauli'ye resmi imzayı attı.

Oyuncu ile daha öncesinde Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Joel Chima Fujita, St. Truiden'de geçtiğimiz sezon 36 maça çıktı ve 4 asistlik katkıda bulundu.


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