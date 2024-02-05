Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in, sakatlanan sol dizinden uzun bir süre parkelerden uzak kalmasına sebep olacak bir ameliyat geçirmesinin beklendiği belirtildi.



Sol dizindeki menisküs flebinin yer değiştirdiği teşhisi konulan Embiid'in sorunu onarmak için ameliyatı tercih ettiği açıklandı.



Prodsedür tamamlandıktan sonra daha spesifik bir zaman çizelgesi bekleniyor.



Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Embiid, sağlık sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyor ve bu sezon şu ana kadar Philadelphia'daki 48 maçın 14'ünü kaçırmış durumda.



