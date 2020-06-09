Joao Pereira: "Tarih yazmaya yakınız"

Bordo-Mavililer'in sağ beki Joao Pereira takımı için şampiyonluk açıklamalarında bulundu.

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Joao Pereira: 'Tarih yazmaya yakınız'
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09 Haziran 2020 13:56
Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira takımın çifte kupa için çok çaba gösterdiğini söyledi.

Portekizli usta oyuncu "Tarih yazmaya yakınız. Bunu tamamlamak için herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Herkes çok büyük bir inançla mücadele veriyor. Kalan maçlarda da çok iyi performans sergileyerek bize her zaman büyük destek veren taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

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