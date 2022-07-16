Joao Pedro'nun geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için kulübü Cagliari ile görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı hücumcusu Joao Pedro'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.



Cagliari yerel basınında çıkan haberlere göre; Joao Pedro, Cagliari'ye veda etmeye hazırlanıyor. Menajerleri Marco Piccioli ve Stefano Lombardo hafta sonu İstanbul'da Fenerbahçeli yetkililerle görüşecek.



Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe, Cagliari ile 5 milyon euro bonservis artı 1.5 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşma sağladı, oyuncu ile de 3 yılda toplam 7.7 milyon euroya el sıkışıldı.



GÖRÜŞME ZAMANI



Yıldız oyuncunun menajerlerinin İstanbul'da hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yetkilileri ile görüşme yapacakları ifade edilirken, Galatasaray cephesinin oyuncu için yeni bir teklif yapmaya niyeti olmadığı ve transferde Fenerbahçe'nin tek başına kalmak üzere olduğu belirtildi.



PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR



Haberde; hem Cagliari ile hem de Joao Pedro cephesiyle prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncuyu pazartesi günü İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçirmeyi ve gerekli prosedürlerin ardından resmi imzayı attırmayı planladığı yazıldı. Joao Pedro'nun, Cagliari'nin pazar günü oynayacağı hazırlık maçında forma giymesi beklenmezken takım arkadaşlarına veda etmeye hazırlandığı ifade edildi.



Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da çıktığı 37 maçta 13 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.







