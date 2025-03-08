Joao Pedro kırmızı gördü, Hull City berabere kaldı

İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City, deplasmanda Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin golünü atan Joao Pedro, 1 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Joao Pedro kırmızı gördü, Hull City berabere kaldı
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08 Mart 2025 19:56
İngiltere Championship'in 36. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Bristol City karşılaştı. 

Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

GOLDEN 1 DAKİKA SONRA KIRMIZI GÖRDÜ

Hull City'de Joao Pedro, 13. dakikada golünü attı ve 14. dakikada yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. 

İlk yarı, Hull City'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Bristol City'de Anis Mehmeti, 54. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skora eşitliği getirdi. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 berabere bitti. 

Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique ise 83. dakikada oyuna dahil oldu. 

53 puana yükselen Bristol City, 7. sıraya yerleşti. 37 puana ulaşan Hull City ise 19. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Bristol City, Sheffield United'a konuk olacak. Hull City ise Oxford United'ı ağırlayacak.

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