14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Joao Mario: "Daha az gol yemeliyiz"

Beşiktaş'ın St.Patrick's'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından karşılaşmada gol atan Joao Mario açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos 2025 23:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Joao Mario: 'Daha az gol yemeliyiz'






UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1'in rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Joao Mario, açıklamalarda bulundu.

"DAHA AZ GOL YEMELİYİZ"

Defansif olarak daha iyi olmalarını belirten deneyimli futbolcu, "İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz." sözlerini sarf etti.

Son olarak Portekizli oyuncu, "Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
