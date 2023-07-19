Joao Felix'ten Barcelona sözleri!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.



Felix, "Barcelona forması giymeyi çok isterim. Bu benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Eğer transfer gerçekleşirse, benim için bir hayal gerçek olur'' ifadelerini kullandı.



İspanyol basınında geçen haberlerine göre Barcelona'nın Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği iddia ediliyor.



Portekizli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'ye kiralanmıştı.





