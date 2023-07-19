Joao Felix'ten Barcelona sözleri!

Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix önemli açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki golcü, çocukluğundan beri Barcelona'da forma giymek istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Joao Felix'ten Barcelona sözleri!
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19 Temmuz 2023 17:46
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 17:47
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

Felix, "Barcelona forması giymeyi çok isterim. Bu benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Eğer transfer gerçekleşirse, benim için bir hayal gerçek olur'' ifadelerini kullandı. 

İspanyol basınında geçen haberlerine göre Barcelona'nın Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği iddia ediliyor.

Portekizli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'ye kiralanmıştı.


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