Atletico Madrid'den geçtiğimiz yıl Barcelona'ya kiralanan Joao Felix için yeni bir kulüp aranıyor.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Felix, Barcelona'ya yeniden kiralanmaya sıcak bakmıyor. Atletico Madrid de Portekizli futbolcuyu yeniden Katalan ekibine kiralık göndermeyi düşünmüyor.



MENAJERİ YENİ TAKIM ARIYOR



Atletico Madrid'de daha önce teknik direktör Diego Simeone ile sorun yaşayan Felix, ilk etapta takıma geri dönmeyi planlamıyor. Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes, yeni sezon öncesi Felix ile ilgilenen kulüplerle görüşmelerini hızlandıracak.



ATLETICO'NUN BEKLENTİSİ



Diego Simeone'nin ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için piyasa değerinin altında gelecek teklifleri kabul etmeyecek. İspanyol kulübü, tatmin edici bir teklif gelmemesi durumunda Felix'i kadroda tutarak takıma adapte olmasını bekleyecek.



127 MİLYON EURO ÖDENDİ



Atletico Madrid, 2019 yılında Joao Felix için Benfica'ya 127 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcu, kiralık olarak formasını giydiği Barcelona'da geçen sezonu 43 maçta 10 gol, 6 asistle tamamladı.



Felix'in bonservisinin bulunduğu Atletico Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU