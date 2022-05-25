Joan Laporta'dan Mbappe tepkisi!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain ile yeni sözleşmesi eleştirdi.



Laporta yaptığı açıklamada, "Mbappe'nin PSG'de kalmasını sağlayan sözleşme, futbolun geleceği açısından üzücü. Size arkadan fon sağlayan bir devletiniz olduğunda böyle oluyor. Oyuncular parayla kaçırılıyor." dedi.



"CITY VE PSG PİYASAYI BOZUYOR"



Paris Saint Germain ve Manchester City'nin transfer piyasasını bozduğunu belirten Laporta, "Bu, Avrupa Birliği'ndeki tüm ilkelere aykırı bir hareket. City ve PSG gibi kulüpler piyasayı bozuyor. Ayrıca arkadan yenileri de geliyor. Bizim gibi üyelerine ait kulüplerin yönetilmesi çok zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.





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