Joachim Löw: 'Teklif var'

Alman teknik direktör Joachim Löw, bir kulüp takımını yeniden çalıştırmak istediğini söyledi.



2006'dan 2021 yılına kadar Alman Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapan Löw, açıklamasında, "Yeniden bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum, bu benim için eğlenceli olabilir" ifadelerini kullandı.



"Almanya Milli Takımı'nda çalıştıktan sonra, ulusal bir kulüp takımında uygun bir görev bulmak oldukça zor" diyen deneyimli teknik adam, "Birkaç teklif var, bunlarla önümüzdeki haftalarda ilgileneceğim ama henüz kesin bir durum yok" açıklamasını yaptı.



Fransız basını ise Joachim Löw'ün, Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino'nun yerine gelebilecek teknik adamlardan biri olarak gösterdi.



62 yaşındaki teknik adamın adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor.





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