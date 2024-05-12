Jesuslu Al-Hilal'in gözü Tottenham'ın yıldızında

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Al-Hilal gözünü Tottenham forması giyen Richarlison'a çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jesuslu Al-Hilal'in gözü Tottenham'ın yıldızında
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12 Mayıs 2024 12:59
Son oynadığı maçla birlikte Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Al-Hilal gelecek sezonun çalışmalarını hızlandırdı.

HEDEF BELİRLENDİ

Neymar'ın yaşadığı uzun sakatlık sebebiyle sol kanat ve forvet hattına takviye yapmak isteyen Al-Hilal yeni hedefini belirledi.

Mail Sport'ta yer alan habere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Tottenham forması giyen Richarlison'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Tottenham'ın eğer ki iyi bir teklif gelmesi durumunda Richarlison'u göndermeye sıcak baktığı da söylendi.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Tottenham formasıyla 31 resmi maça çıkan Richarlison bu karşılaşmalarda 12 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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