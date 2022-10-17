Jesus'un jokeri Lincoln Henrique

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, bu sezon adeta teknik direktör Jorge Jesus'un jokeri oldu. Brezilyalı futbolcu, Ankaragücü deplasmanında orta sahada forma buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jesus'un jokeri Lincoln Henrique
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17 Ekim 2022 20:45
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'yi bu sezon adeta joker gibi kullanıyor.

Bu sezon 18. resmi maçına çıkan Lincoln, MKE Ankaragücü karşısında orta sahanın ortasında Miguel Crespo'nun yanında görev aldı. Sol kanat bek, sol bek, sol ve sağ kanat, 10 numara pozisyonlarında oynayan Lincoln, başkent deplasmanında merkez orta sahada görev yaptı.

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