Jesus bileti kesti! Ayrılık vakti

Kadrosunda 20'si lisanslı 22 yabancı olan sarı lacivertlilerde temizlik için düğmeye basıldı. Yönetim, istenmeyen 7 isimle yolları ayırırken bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Jesus bileti kesti! Ayrılık vakti
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13 Ağustos 2022 12:11
Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe'de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde. Elindeki 22 lejyonerden 20'sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 7 ismin üzeri çizildi.

Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon avro yıllık ücret alan Samatta için Genk'le anlaşan Fenerbahçe, Caulker ve Meyer'le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak da Jesus'un kalemini kırdığı diğer isimler.

TARAFTAR TEPKİLİ

Ancak Fenerbahçe'yle yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor. Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor. Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var.

Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor. Tribünler özellikle Pelkas'ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor. 

 
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