Jesus: 'Al Hilal'deki projem bitmedi'

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımıyla şampiyonluk zaferi yaşamasının ardından açıklamalarda bulundu.



"Al Hilal'deki projem henüz bitmedi" diyen Jesus, takımda kalma sinyali verdi. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi biten Portekizli teknik adam, yeni kontrat konusunda "Bu konu henüz kesin karara bağlanmadı." ifadelerini kullandı.



Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu ilan ettiklerini hatırlatan Jesus, "Bu şampiyonlukta doğrudan katkıda bulunan tüm oyunculardan bahsetmeliyiz. Harika bir sezon geçirdik. Şu ana kadar ligde hiç maç kaybetmedik. Al Hilal hem savunmada hem de hücumda en güçlü takım." sözlerini sarf etti.





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