Trabzonspor'un KAP'a açıkladığı isimlerden biri olan Jens Stryger Larsen, İstanbul'a geldi.



Danimarkalı sağ bek oyuncusunun transfer görüşmelerini tamamlaması ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Larsen'in Udinese ile sözleşmesi bittiği için Trabzonspor, bu transferde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.



Trabzonspor, Larsen için KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:



"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."





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