Jefferson: "Bucks'a 'üst düzey B seviyesi' biri lazım, mesela Oladipo"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Milwaukee Bucks'ı, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'yu takas etmeye çağırdı.



Bucks, kadrosunu süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun etrafında oluşturmaya odaklanmak durumunda kalacak. Bucks'ın şampiyonluğu kazanamaması durumunda, Giannis'in ekiple uzatma kontratı imzalamayacağı ve takas talebinde bulunacağı yönünde spekülasyonlar çıkmıştı. Ancak Giannis bu söylentileri defalarca yalanlamış olduğundan ötürü, Bucks, yıldızını desteklemek için bazı oyuncular getirmeye kararlı durumda.



ESPN'in 'The Jump' programında Rachel Nichols, Richard Jefferson ve Amin Elhassan, Bucks'ın kendilerini nasıl geliştirebileceğini tartıştılar.



Jefferson, şunları söyledi:



"Bucks'ın gerçekten üst düzey B seviyesinde bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence Victor Oladipo buna kesinlikle uyuyor. Çünkü George Hill'e ve takımlarının tam olarak nasıl oluşturulduğuna baktığımızda, bu adamlar playofflarda beklediğiniz etkiyi göstermemişlerdi.



Eğer büyük bir oyuncunuz varsa, işiniz etrafındaki eksiklikleri doldurmaktır. Ve son birkaç sezonda bu konuda çok iyi bir iş çıkaramadılar."



Elhassan, takımın şampiyonluğu kazanacak kadar yetenekli olup olmadığını sorduğunda, Jefferson şu yanıtı verdi:



"Boşlukları yeterince iyi bir şekilde doldurduklarını sanmıyorum."



Oladipo, 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu olmak üzere. Büyük olasılıkla Pacers ile yollarını ayırması bekleniyor.



