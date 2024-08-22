Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'un, Boston Celtics'i satın almakla ilgilendiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Uzunca bir süre Amazon'u kapsamlı bir şekilde takip eden The Information'dan Nick Wingfield, Bezos'un Celtics'i satın almakla ilgilenmediğini söyledi.



The Ringer'dan Bill Simmons, yakın zamanda yayınladığı bir podcast'te Bezos'un Celtics'i satın almakla ilgilendiğine dair bir söylenti ortaya atmıştı. Lakin Bezos'a yakın bir kişi, söylentinin "asla gerçeği yansıtmadığını" açıkladı.



Grousbeck ailesi Celtics'i geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmıştı.



Bezos'un daha önce NFL'in Washington Commanders ekibini satın almakla ilgilendiği belirtilmişti.





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