ESPN'den Shams Charania, Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown için gelen teklifleri değerlendirmeye almasının artık daha az olası olduğunu öne sürdü.Celtics, yeni uygulamaya konan ikinci apron (vergi eşiği) sınırının altına inmeyi başararak büyük maaş manevralarını tamamladı. Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis'in gönderilmesiyle önemli maaş yüklerinden kurtulan Celtics, 2025 NBA Draftı'nın ilk turunda ise sessiz kaldı.Yıldız oyuncular Jaylen Brown ve Derrick White'ın takas edilebileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen, ilk turda herhangi bir hamle gerçekleşmedi. Charania'ya göre, Celtics yönetimi hala tüm senaryolara açık olmakla birlikte Brown ve White'ı kadroda tutma eğiliminde.diyen Charania,şeklinde konuştu.Brown, geçtiğimiz yaz beş yıllığına 285 milyon dolarlık süper maksimum kontrat imzalayarak kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasına imza atmıştı. White ise 2024'te imzaladığı dört yıllık 118 milyon dolarlık kontratın ilk yılına giriyor.Charania, Celtics'in bu oyuncuları göndermeyi istemediğini ama teklifleri de değerlendirdiğini belirtti:Shams ayrıca, bazı alternatif takas senaryolarında Anfernee Simons ve Sam Hauser gibi isimlerin de gündeme gelebileceğini ekledi. Ancak bu aşamada Jaylen Brown'un takas edilmesi olasılığı draft sonrası ciddi şekilde azalmış durumda:Sonuç olarak, Celtics maaş yapısını düzene koymuş durumda ve takımın iskeletini koruma yönünde kararlı. Ancak olağanüstü bir teklif gelirse kapılar tamamen kapalı değil.