ESPN'den Shams Charania, Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown için gelen teklifleri değerlendirmeye almasının artık daha az olası olduğunu öne sürdü.
Celtics, yeni uygulamaya konan ikinci apron (vergi eşiği) sınırının altına inmeyi başararak büyük maaş manevralarını tamamladı. Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis'in gönderilmesiyle önemli maaş yüklerinden kurtulan Celtics, 2025 NBA Draftı'nın ilk turunda ise sessiz kaldı.
Yıldız oyuncular Jaylen Brown ve Derrick White'ın takas edilebileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen, ilk turda herhangi bir hamle gerçekleşmedi. Charania'ya göre, Celtics yönetimi hala tüm senaryolara açık olmakla birlikte Brown ve White'ı kadroda tutma eğiliminde.
"Asla asla demeyin," diyen Charania, "Ama işin büyük kısmı tamamlandı. 180 milyon dolarlık maaş azaltıldı. Jaylen Brown ve Derrick White için hala teklifler geliyor ama talepleri çok yüksek." şeklinde konuştu.
Brown, geçtiğimiz yaz beş yıllığına 285 milyon dolarlık süper maksimum kontrat imzalayarak kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasına imza atmıştı. White ise 2024'te imzaladığı dört yıllık 118 milyon dolarlık kontratın ilk yılına giriyor.
Charania, Celtics'in bu oyuncuları göndermeyi istemediğini ama teklifleri de değerlendirdiğini belirtti:
"Tercihleri onları tutmak. Ama şoke eden bir teklif gelirse, o zaman düşünürsünüz. Onlar da telefonlara açık durumda."
Shams ayrıca, bazı alternatif takas senaryolarında Anfernee Simons ve Sam Hauser gibi isimlerin de gündeme gelebileceğini ekledi. Ancak bu aşamada Jaylen Brown'un takas edilmesi olasılığı draft sonrası ciddi şekilde azalmış durumda:
"Şu noktada Jaylen Brown'ın takas ihtimali düşük. Daha az olası bir senaryo haline geldi."
Sonuç olarak, Celtics maaş yapısını düzene koymuş durumda ve takımın iskeletini koruma yönünde kararlı. Ancak olağanüstü bir teklif gelirse kapılar tamamen kapalı değil.
Celtics, yeni uygulamaya konan ikinci apron (vergi eşiği) sınırının altına inmeyi başararak büyük maaş manevralarını tamamladı. Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis'in gönderilmesiyle önemli maaş yüklerinden kurtulan Celtics, 2025 NBA Draftı'nın ilk turunda ise sessiz kaldı.
Yıldız oyuncular Jaylen Brown ve Derrick White'ın takas edilebileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen, ilk turda herhangi bir hamle gerçekleşmedi. Charania'ya göre, Celtics yönetimi hala tüm senaryolara açık olmakla birlikte Brown ve White'ı kadroda tutma eğiliminde.
"Asla asla demeyin," diyen Charania, "Ama işin büyük kısmı tamamlandı. 180 milyon dolarlık maaş azaltıldı. Jaylen Brown ve Derrick White için hala teklifler geliyor ama talepleri çok yüksek." şeklinde konuştu.
Brown, geçtiğimiz yaz beş yıllığına 285 milyon dolarlık süper maksimum kontrat imzalayarak kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasına imza atmıştı. White ise 2024'te imzaladığı dört yıllık 118 milyon dolarlık kontratın ilk yılına giriyor.
Charania, Celtics'in bu oyuncuları göndermeyi istemediğini ama teklifleri de değerlendirdiğini belirtti:
"Tercihleri onları tutmak. Ama şoke eden bir teklif gelirse, o zaman düşünürsünüz. Onlar da telefonlara açık durumda."
Shams ayrıca, bazı alternatif takas senaryolarında Anfernee Simons ve Sam Hauser gibi isimlerin de gündeme gelebileceğini ekledi. Ancak bu aşamada Jaylen Brown'un takas edilmesi olasılığı draft sonrası ciddi şekilde azalmış durumda:
"Şu noktada Jaylen Brown'ın takas ihtimali düşük. Daha az olası bir senaryo haline geldi."
Sonuç olarak, Celtics maaş yapısını düzene koymuş durumda ve takımın iskeletini koruma yönünde kararlı. Ancak olağanüstü bir teklif gelirse kapılar tamamen kapalı değil.
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