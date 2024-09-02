Jayden Oosterwolde'den transfer kararı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, gelen teklifleri Jose Mourinho'nun isteğiyle geri çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde'den transfer kararı!
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02 Eylül 2024 08:40
Tecrübelı isimleri göndermekte zorlanan Fenerbahçe, gelecek vadeden futbolcularını elinde tutmakta zorlanıyor...

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından ayrılık için sıraya giren diğer isim Jayden Oosterwolde oldu.

JOSE MOURINHO: "SANA İHTİYACIM VAR"

Fenerbahçe'nin Ocak 2023'te 6 milyon Euro bonservisle Parma'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Oosterwolde için Premier Lig takımlarından teklifler vardı. Gitmeye sıcak olan futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun 'Sana ihtiyacım var' sözüyle kalmaya ikna olurken yönetimden, sezon sonu İngiltere'den teklif gelmesi halinde ayrılığın sözünü aldı.




2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Başarılı sol bekin Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayına kadar sözleşmesi var.   

 
 

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