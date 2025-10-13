13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Florentino Perez, bizi ve yaptığımız hiçbir şeyi sevmiyor." diye konuştu.

calendar 13 Ekim 2025 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Javier Tebas: 'Florentino Perez bizi sevmiyor!'




La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid için gelen soruya cevap verdi.

Barcelona'nın La Liga'da oynayacağı Villarreal mücadelesi kıta dışında oynanacak. Aynı durumun Real Madrid maçları için olup olmayacağına yönelik soruya cevap veren Tebas, Real Madrid Başkanı Florentino Perez nedeniyle bu durumun çok zor olduğunu söyledi.

Tebas, "Real Madrid, Barcelona ile Villarreal arasındaki maç gibi İspanya dışında bir La Liga maçı oynayacak mı? Mevcut liderleriyle bu imkansız. Florentino Perez, bizi ve yaptığımız hiçbir şeyi sevmiyor." dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
