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Jason Terry, G League'de başantrenör oldu!

Denver Nuggets'ın G League bağlantılı ekibi Grand Rapids Gold, eski NBA oyuncusu Jason Terry'nin başantrenör olarak işe alındığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın G League bağlantılı ekibi Grand Rapids Gold, eski NBA oyuncusu Jason Terry'nin başantrenör olarak işe alındığını duyurdu.

43 yaşındaki Terry, en son Mart 2020'de Arizona Üniversitesi'nde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. G League'in Texas Legends ekibi, Terry'nin 2018'deki emekliliği sonrası kendisini genel menajer yardımcısı olarak atamıştı.

19 yıllık bir NBA veteranı olan Terry, "The Jet" lakabıyla tanınıyordu ve kariyerinde Atlanta Hawks, Dallas Mavericks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Houston Rockets ve Milwaukee Bucks ekiplerinde forma giymişti.


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