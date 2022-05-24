Jason Denayer'e Süper Lig'den 2 teklif

Türk futbolseverlerin oldukça yakından tanıdığı bir isim olan Jason Denayer, Lyon ile sözleşmesinin bitmesinin ardından resmen takımdan ayrıldı. Fransız kulübünün Belçikalı stoperin vedasını duyurması sonrası hareketli saatler yaşanmaya başladı.



Alınan bilgilere göre Trabzonspor ve Beşiktaş daha önce Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Denayer'in menajeri Jesse De Preter ile temasa geçerek sözleşme şartlarını sordu. 26 yaşındaki futbolcunun 3.5 milyon Euro garanti ücret, imza parası, bonuslar ve 4 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.



İki kulübün de Denayer'in isteklerini çok fazla bulduğu ve 'şimdilik' görüşmeleri dondurduğu öğrenildi. Ancak hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yeni bir girişim yapabileceği belirtiliyor.



GALATASARAY DA NABIZ YOKLAYACAK



İddialara göre Galatasaray cephesinden de 11 Haziran'daki seçim sonrasında Jason Denayer'le ilgili bir hamle gelebilir. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in Belçikalı stoperi transfer listesine aldığı ifade ediliyor.



FENERBAHÇE'DEN TEKLİF YOK



Fenerbahçe ise şu ana kadar Denayer için bir girişimde bulunmadı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in Kim Min Jae veya Attila Szalai'den birisini satması durumunda Belçikalı yıldızla masaya oturabileceği belirtiliyor.



DENAYER DE TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR



Türkiye'yi çok seven ve yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakan Denayer'in teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edeceği öğrenildi.



LYON, 10 MİLYON EURO ÖDEDİ



2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Lyon'a transfer olan Jason Denayer 2015-2016 ile 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giydi ve 1 şampiyonluk yaşadı.



Bu sezon Lyon formasıyla 21 maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Denayer 35 kez de Belçika Milli Takımı için görev yaptı.



