Jason Denayer'den transfer sözleri

Beşiktaş'ın yeni sezondaki savunma transferi hedeflerinden biri olan Jason Denayer, geleceğine dair açıklamada bulundu.



Tecrübeli stoper, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.



27 yaşındaki stoperin Shabab Al-Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ