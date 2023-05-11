Jason Denayer'den transfer sözleri

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Jason Denayer, geleceği ile ilgili konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jason Denayer'den transfer sözleri
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11 Mayıs 2023 11:57
Son güncelleme 11 Mayıs 2023 11:59
Beşiktaş'ın yeni sezondaki savunma transferi hedeflerinden biri olan Jason Denayer, geleceğine dair açıklamada bulundu.

Tecrübeli stoper, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Menajerim bu dönemde bana transfer konularını getirmeyeceğini biliyor. Ama kısa süre sonra bunu düşünmek için bol bol zamanım olacak. Sezon sonu her şey olabilir" diye konuştu.

27 yaşındaki stoperin Shabab Al-Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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