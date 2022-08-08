DENAYER BEŞİKTAŞ'A DAHA SICAK

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. Siyah-beyazlıların, daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer ile yeniden görüşmelere başladığı öne sürüldü.Fransız basınında yer alan habere göre; Lyon ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan somut iki teklif geldi.İlk etapta Beşiktaş'ın teklifine soğuk bakan Denayer'in Orta Doğu'ya transfer olmak istemediği ve rotayı siyah-beyazlılara çevirdiği öne sürüldü.Hatırlanacağı üzere daha önce Fransız ekibi Rennes, Jason Denayer ile ilgilenmişti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcu, Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic ve Lier takımlarında oynamıştı.