Jasikevicius tarihe geçti!

Fenerbahçe Beko Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihine geçti.



2001'den bu yana tek isim altında oynanan 25 yıllık Avrupa Ligi tarihinde hem başantrenör hem de oyuncu olarak kazanan ilk isim Jasikevicius oldu.



Jasikevicius, bu kupayı oyunculuk döneminde 2003, 2004, 2005 ve 2009'da olmak üzere 4 kez kazanmıştı. Ayrıca Litvanyalı başantrenör, antrenörlük kariyerinin ilk Avrupa kupası zaferini de Fenerbahçe Beko'yla yaşadı.



