Japonya'daki basketbol seyircilerine koronavirüs engeli

Japonya 1. ve 2. basketbol liglerinde 14 Mart-1 Nisan tarihlerindeki karşılaşmalar seyircisiz oynanacak.

Haber; AA
Japonya'daki basketbol seyircilerine koronavirüs engeli
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11 Mart 2020 14:14
Japonya 1. ve 2. basketbol liglerinde 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

Artan sağlık endişeleri yüzünden 26 Şubat-11 Mart tarihlerindeki 99 maçı erteleyen Japonya Profesyonel Basketbol Ligleri (BLG) yönetimi, salgının büyümemesi için yeni tedbirler aldı.

BLG'den yapılan açıklamada, 14 Mart-1 Nisan tarihlerinde oynanacak 1. ve 2. liglerdeki 131 karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

3. lig müsabakaları da 12 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

 

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